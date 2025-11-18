Экономист объяснил, как начисляются пени за долги по налогам

Пени за долги по налогам начисляются ежедневно — с момента появления задолженности и до полного погашения долга. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, «сумма пени для граждан рассчитывается исходя из ставки, равной одной трёхсотой действующей ключевой ставки ЦБ». Сейчас она составляет 16,5% годовых. То есть ежедневно прибавляется около 0,055% к долгу. Например, при просрочке в 30 дней и сумме налога 10 тысяч рублей пени составят примерно 165 рублей.

Балынин в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что пени уплачиваются сверх налога — независимо от других мер взыскания или штрафов. Он напомнил, что уплата налогов — конституционная обязанность каждого россиянина и призвал исполнять её добросовестно, особенно с приближением срока оплаты налоговых уведомлений за 2024 год — до 1 декабря 2025 года. Экономист добавил, что оплатить налоги сегодня можно буквально в несколько кликов — все сервисы уже максимально упрощены.

А ранее россиянам назвали размер пени за просрочку налоговых платежей в 2025 году. По данным ФНС, размер пеней рассчитывается как 1/300 часть от действующей ключевой ставки Центрального банка.