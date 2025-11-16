Назван размер пени для россиян за просрочку налоговых платежей в 2025 году

Владельцы недвижимости, земельных участков и транспортных средств столкнутся с начислением пеней в случае задержки налоговых платежей. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы.

Согласно разъяснениям ведомства, размер пеней рассчитывается как 1/300 часть от действующей ключевой ставки Центрального банка. При текущих значениях это составляет 5,5 копейки за каждый день просрочки на каждые 100 рублей налоговой задолженности.

Налоговые уведомления уже направлены гражданам через электронные каналы связи. Документы поступают в личные кабинеты на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги физлиц» и на портале Госуслуги, тогда как бумажные версии рассылаются в исключительных случаях. Специалисты рекомендуют налогоплательщикам, проживающим не по адресу регистрации, обязательно регистрироваться в электронных сервисах, поскольку отсутствие уведомления не освобождает от обязанности перечисления налога.

Крайним сроком для осуществления платежа установлено 1 декабря 2025 года.

Ранее в Калининградской области возбудили уголовное дело против 46-летней предпринимательницы из Санкт-Петербурга, которую обвиняют в масштабных налоговых нарушениях. По данным Следственного комитета РФ, владелица предприятия по переработке орехов и сухофруктов уклонилась от уплаты налогов почти на 2 миллиарда рублей.