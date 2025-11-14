Россиянку задержали за неуплату 2 млрд налогов с продажи сухофруктов и орехов

В Калининградской области возбуждено уголовное дело против 46-летней предпринимательницы из Санкт-Петербурга, которую обвиняют в масштабных налоговых нарушениях. По данным Следственного комитета РФ, владелица предприятия по переработке орехов и сухофруктов уклонилась от уплаты налогов почти на 2 миллиарда рублей.

По данным следствия, женщина, являясь собственником предприятия по переработке орехов и сухофруктов, создала сложную преступную схему с использованием не менее 25 подконтрольных фирм. Она организовала ввоз сырья в Калининградскую область без уплаты таможенных пошлин и налогов, а готовую продукцию реализовывала через подставные компании в Московской области.

В настоящее время фигурантка задержана. Видео © Telegram / Следком

Следствие установило, что в период со второго квартала 2019 года по первый квартал 2022 года обвиняемая систематически вносила в налоговую отчётность ложные сведения, что позволило ей незаконно получить налоговые вычеты по НДС на сумму 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, предпринимательница и её сообщники неправомерно получили 143,2 миллиона рублей государственных субсидий из бюджета Калининградской области, предоставив в министерство экономики подложные документы.

В настоящее время обвиняемая задержана, допрошена, и ей предъявлено официальное обвинение. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а на имущество и расчётные счета предпринимательницы уже наложен арест для обеспечения возможной конфискации.

Преступления квалифицированы по статье 159 УК РФ (мошенничество) и статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Максимальное наказание по данным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что с 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба ввела автоматическое списание задолженности по налогам. Согласно новым правилам, процедура будет осуществляться без необходимости обращения в судебные органы. Новый механизм позволит сократить бюрократические процедуры и ускорить процесс погашения задолженностей перед бюджетом.