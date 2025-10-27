ФНС c 1 ноября сможет автоматически взыскивать долги со счетов россиян по налогам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel
Начиная с 1 ноября 2025 года задолженность по налогам будет списываться ФНС автоматически без обращения в суд. Об этом сообщает исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.
Юрист разъяснила, что новый порядок упростит процесс уплаты транспортного, имущественного и других налогов, указанных в налоговых уведомлениях.
«Гражданин получает уведомление через личный кабинет ФНС или на портале «Госуслуги». Если денег на счетах нет, налоговая может перейти к взысканию за счёт наличных или имущества, но только после соблюдения всей установленной процедуры», — рассказала Романова в беседе с РИА «Новости».
Эксперт уточнила, что долг можно оплатить разными способами: рублями, валютой, с электронных кошельков или даже криптовалютой. Она также подчеркнула, что некоторые выплаты, например, пособия и компенсации, не будут списываться автоматически.
Ранее россиянам назвали условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена. Специалист озвучила две основны причины прекращения выплат. Кроме того, Life.ru писал об увеличении размера пенсии уже в 2026 году.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.