ФНС c 1 ноября сможет автоматически взыскивать долги со счетов россиян по налогам

Начиная с 1 ноября 2025 года задолженность по налогам будет списываться ФНС автоматически без обращения в суд. Об этом сообщает исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.

Юрист разъяснила, что новый порядок упростит процесс уплаты транспортного, имущественного и других налогов, указанных в налоговых уведомлениях.

«Гражданин получает уведомление через личный кабинет ФНС или на портале «Госуслуги». Если денег на счетах нет, налоговая может перейти к взысканию за счёт наличных или имущества, но только после соблюдения всей установленной процедуры», — рассказала Романова в беседе с РИА «Новости».

Эксперт уточнила, что долг можно оплатить разными способами: рублями, валютой, с электронных кошельков или даже криптовалютой. Она также подчеркнула, что некоторые выплаты, например, пособия и компенсации, не будут списываться автоматически.