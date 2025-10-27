Россия и США
27 октября, 07:55

ФНС c 1 ноября сможет автоматически взыскивать долги со счетов россиян по налогам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Начиная с 1 ноября 2025 года задолженность по налогам будет списываться ФНС автоматически без обращения в суд. Об этом сообщает исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.

Юрист разъяснила, что новый порядок упростит процесс уплаты транспортного, имущественного и других налогов, указанных в налоговых уведомлениях.

«Гражданин получает уведомление через личный кабинет ФНС или на портале «Госуслуги». Если денег на счетах нет, налоговая может перейти к взысканию за счёт наличных или имущества, но только после соблюдения всей установленной процедуры», — рассказала Романова в беседе с РИА «Новости».

Эксперт уточнила, что долг можно оплатить разными способами: рублями, валютой, с электронных кошельков или даже криптовалютой. Она также подчеркнула, что некоторые выплаты, например, пособия и компенсации, не будут списываться автоматически.

Пенсионерам назвали три выплаты, которые важно успеть оформить до нового года
Ранее россиянам назвали условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена. Специалист озвучила две основны причины прекращения выплат. Кроме того, Life.ru писал об увеличении размера пенсии уже в 2026 году.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Мария Любицкая
