Пенсионерам назвали три выплаты, которые важно успеть оформить до нового года

Для получения ряда федеральных и региональных выплат пенсионерам важно подать заявление вовремя. Об этом агентству «Прайм» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Отмечается, что федеральные льготники вправе выбрать денежную форму вместо набора социальных услуг, который включает обеспечение рецептурными лекарствами, оплату проезда к месту лечения и предоставление санаторно-курортных путёвок. По словам эксперта, для получения НСУ деньгами (1728 руб./мес. в 2025 году) нужно подать специальное заявление.

Пенсионеры имеют право на освобождение от налога на имущество по одному объекту недвижимости, а также на ряд налоговых вычетов. Как указала Финогенова, для получения этих льгот необходимо до 1 ноября текущего года подать в ФНС заявление с указанием выбранного объекта.

Граждане пенсионного возраста старше 70 лет имеют право на субсидию для покрытия расходов по взносу на капремонт. Механизм предусматривает первоначальную оплату взноса с последующей компенсацией на основании поданных документов. Также на региональном уровне действуют иные меры поддержки, такие как адресная социальная помощь, предоставляемая по заявлению. Специалист рекомендуют оформить необходимые заявления заранее, чтобы с начала следующего года беспрепятственно получать все положенные выплаты.

Ранее россиянам назвали условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена. Выплата пенсии может быть приостановлена по двум основным причинам. Во-первых, если пенсионер закрыл свой пенсионный счёт и не уведомил Социальный фонд России (СФР) о новых банковских реквизитах. Во-вторых, если СФР получил информацию о переезде пенсионера в страну, которая по международным соглашениям отвечает за пенсионное обеспечение своих резидентов.