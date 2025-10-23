Средний размер пенсий по старости в 2026 году увеличится почти на 2 тыс. рублей

Свыше 38 миллионов россиян будут получать увеличенные страховые пенсии в следующем году. Их средний размер будет равняться около 27 тысяч рублей. Об этом во время общения с ТАСС сообщил глава Соцфонда России Сергей Чирков.

По его словам, средний размер данных выплат увеличится почти на две тысячи рублей. Индексация будет выполнена 1 января 2026 года. На данные выплаты выделят порядка 11,9 триллиона рублей.

«Повышение страховых пенсий в 2026 году коснётся выплат более 38 млн человек. Таким образом, в результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей», — заключил Чирков.

Тем временем, в Государственную думу внесён законопроект, который предлагает предоставлять помощь одиноко проживающим пенсионерам старше 80 лет независимо от их дохода. Документ направлен на устранение барьеров при получении социальной поддержки и бесплатного обслуживания. Сейчас доступ к бесплатным социальным услугам зависит от уровня дохода, из-за чего многие пожилые люди, нуждающиеся в уходе, остаются без помощи. Новый законопроект предлагает признать всех одиноких граждан старше 80 лет нуждающимися в социальном обслуживании — без дополнительных проверок и условий.