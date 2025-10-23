В Госдуме предложили помогать одиноким пенсионерам старше 80 лет без учёта дохода

В Государственную думу внесён законопроект, который предлагает предоставлять помощь одиноко проживающим пенсионерам старше 80 лет независимо от их дохода. Документ направлен на устранение барьеров при получении социальной поддержки и бесплатного обслуживания.

Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Гусев, Елена Драпеко, Николай Новичков, Михаил Делягин и Алексей Журавлёв. Сейчас доступ к бесплатным социальным услугам зависит от уровня дохода, из-за чего многие пожилые люди, нуждающиеся в уходе, остаются без помощи. Новый законопроект предлагает признать всех одиноких граждан старше 80 лет нуждающимися в социальном обслуживании — без дополнительных проверок и условий.

«Эти люди заслужили право на внимание и заботу государства. Государство должно помогать им не по уровню дохода, а по фактической потребности», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

Поправки затронут законы «О государственной социальной помощи» и «Об основах социального обслуживания граждан». В пояснительной записке указано, что реализация инициативы потребует дополнительных средств, которые предлагается предусмотреть в федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

Сейчас право на получение бесплатных социальных услуг в России имеют только граждане, чей доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе. Из-за этого многие пожилые люди, особенно те, кто получает относительно небольшие пенсии, формально считаются «обеспеченными» и не могут претендовать на государственную помощь, даже если живут одни и нуждаются в уходе.

По данным Росстата, в России проживает более 4,5 миллиона человек старше 80 лет, из которых примерно треть живёт в одиночестве. Эксперты отмечают, что у многих из них ограниченные возможности передвижения и нет родственников, способных обеспечить уход.

В последние годы власти постепенно расширяют меры поддержки старшего поколения: действуют программы долговременного ухода, социального патронажа и проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Однако большинство этих инициатив реализуется на уровне регионов и часто зависит от местных бюджетов, что создаёт неравенство в доступе к помощи.

Предлагаемый законопроект призван унифицировать подход и сделать поддержку для одиноких пожилых граждан гарантированной на федеральном уровне.