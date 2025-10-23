Россиянам назвали условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена

Эксперт пояснил в беседе с RT, что выплата пенсии может быть приостановлена по двум основным причинам. Во-первых, если пенсионер закрыл свой пенсионный счёт и не уведомил Социальный фонд России (СФР) о новых банковских реквизитах. Во-вторых, если СФР получил информацию о переезде пенсионера в страну, которая по международным соглашениям отвечает за пенсионное обеспечение своих резидентов.