23 октября, 05:18

Россиянам назвали условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена

Обложка © Life.ru

Если гражданин не получает свою пенсию шесть месяцев подряд, то, согласно российскому законодательству, её выплата будет приостановлена. Об этом рассказал юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт пояснил в беседе с RT, что выплата пенсии может быть приостановлена по двум основным причинам. Во-первых, если пенсионер закрыл свой пенсионный счёт и не уведомил Социальный фонд России (СФР) о новых банковских реквизитах. Во-вторых, если СФР получил информацию о переезде пенсионера в страну, которая по международным соглашениям отвечает за пенсионное обеспечение своих резидентов.

Пенсия по случаю потери кормильца также может быть временно приостановлена. Юрист пояснил, что если причина приостановки не будет устранена в течение шести месяцев, выплата пенсии будет аннулирована окончательно.
До 1 декабря пенсионеров освободят от ряда выплат. Как получить льготу и внеплановую прибавку

А ранее Life.ru сообщал, что средний размер пенсий по старости в 2026 году увеличится почти на 2 тыс. рублей. Изменения коснётся свыше 38 миллионов россиян.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Мария Любицкая
