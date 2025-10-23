Россиянам назвали условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена
Обложка © Life.ru
Если гражданин не получает свою пенсию шесть месяцев подряд, то, согласно российскому законодательству, её выплата будет приостановлена. Об этом рассказал юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Эксперт пояснил в беседе с RT, что выплата пенсии может быть приостановлена по двум основным причинам. Во-первых, если пенсионер закрыл свой пенсионный счёт и не уведомил Социальный фонд России (СФР) о новых банковских реквизитах. Во-вторых, если СФР получил информацию о переезде пенсионера в страну, которая по международным соглашениям отвечает за пенсионное обеспечение своих резидентов.
Пенсия по случаю потери кормильца также может быть временно приостановлена. Юрист пояснил, что если причина приостановки не будет устранена в течение шести месяцев, выплата пенсии будет аннулирована окончательно.
А ранее Life.ru сообщал, что средний размер пенсий по старости в 2026 году увеличится почти на 2 тыс. рублей. Изменения коснётся свыше 38 миллионов россиян.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.