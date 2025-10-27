Юрист рассказал, что ФНС сможет блокировать счета в банке при неуплате налогов

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба сможет без обращения в суд блокировать счета и вклады физических лиц при неуплате налогов. Как будет работать данный механизм в беседе с «Постньюс» объяснил юрист Максим Панов.

«Если налогоплательщик не оплатил требование об уплате задолженности при отрицательном сальдо ЕНС, и сумма долга превышает 500 рублей, ФНС направляет решение о взыскании», — объяснил эксперт.

По истечении семи дней с момента направления этого документа налоговый орган вправе дать поручение банку на списание средств в пределах суммы задолженности, ссылаясь на статьи 46, 48 и 76 Налогового кодекса РФ. В случае, если средств на счетах недостаточно для полного погашения долга, дело будет передано Федеральной службе судебных приставов. Они будут обращать взыскание на иное имущество должника, за исключением активов, защищённых исполнительским иммунитетом. К ним относятся единственное жильё, определённые виды доходов, а также предметы домашней обстановки.

При этом эксперт, подчеркнул, что невозможность взыскания долга на данный момент не означает его списания. В этом случае налоговый орган сохраняет право повторно обратиться к приставам при появлении новой информации об имущественном положении должника. Таким образом, задолженность будет сохраняться до полного её погашения.

Напомним, что с 1 ноября 2025 года ФНС будет списывать задолженность по налогам автоматически, без обращения в суд. Это позволит упростить процесс уплаты различных налогов, которые были указаны в уведомлениях.