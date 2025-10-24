В России могут получить доступ к налоговой тайне торговли ради контроля цен

Минпромторг России планирует получить доступ к налоговой тайне компаний для анализа механизмов ценообразования на продукты питания, сообщает газета «Известия». По данным издания, ведомство хочет изучать данные ФНС о сделках, доходах и расходах предприятий торговли и поставщиков, которые на сегодняшний день защищены законодательством о налоговой тайне.

Инициатива предусматривает мониторинг цен на всех этапах движения товаров — от производителя до прилавка — с целью выявления причин резкого роста стоимости. Как отмечают авторы документа, это позволит фиксировать ценовые скачки на каждом звене цепочки и анализировать их причины.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников подтвердил, что наценки ритейлеров часто превышают оптовую стоимость товаров в 2-3 раза. В то же время представители аграрных ассоциаций отрицательно восприняли инициативу. Так, в Союзе органического земледелия её назвали «системой нерыночного регулирования», а в ассоциации «Народный фермер» указали на дисбаланс: при скачках цен проверяют в основном производителей, хотя ключевой ролью в формировании стоимости обладают торговые сети.

Ранее Минпромторг РФ сообщил об обязательной маркировке мяса и колбасы в 2026 году. Проект постановления уже готов, рассказали в пресс-службе ведомства. Нововведение будет реализовываться поэтапно и поможет повысить качество продукции и дать полную информацию о нём потребителю.