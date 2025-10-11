Юрист Юсупова: Переводы на карту по 10 тысяч ФНС расценит как неучтённый доход

Федеральная налоговая служба обращает внимание на поступления на банковские карты, если они похожи на оплату услуг и регулярны. В таких случаях деньги могут быть расценены как доход, что повлечёт доначисление налогов со штрафами. Об этом «Ленте.ру» сообщила замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми Консоль Арина Юсупова.

«Например, перевод 200 000 рублей от родителей на покупку квартиры вряд ли вызовет вопросы. А вот десятки переводов по 5–10 тысяч рублей ежемесячно от разных клиентов за «консультации» или «услуги без договора» налоговая может расценить как неучтённый доход. Здесь уже встанет вопрос: почему человек не зарегистрировался самозанятым или ИП и не платит налог в установленном порядке», — сказал она.

ФНС обращает внимание на регулярность и массовость переводов, одинаковые суммы, переводы от разных лиц и отсутствие явного назначения платежа. В таких случаях налоговая может запросить пояснения и выписки по счету. Если гражданин не докажет, что деньги не связаны с коммерческой деятельностью, налог доначислят вместе с пенями и штрафами.

Для защиты от претензий эксперт рекомендует сохранять прозрачность переводов: фиксировать назначение платежа, оформлять расписки или договоры, хранить переписки, подтверждающие природу перевода. При регулярной профессиональной деятельности следует использовать официальный режим — например, налог на профессиональный доход.

Ранее стало известно о продлении ограничений на переводы средств за границу для физических лиц на шесть месяцев. Граждане РФ и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут переводить не более одного миллиона долларов США или эквивалента в другой валюте на любые зарубежные счета в течение месяца. Установленные правила будут действовать с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года включительно.