26 сентября, 14:35

ЦБ РФ на полгода сохранил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил ограничения на переводы средств за границу для физических лиц на шесть месяцев. Информация об этом была распространена официальной пресс-службой регулятора.

«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Таким образом, ежемесячный лимит остаётся неизменным. Установленные правила будут действовать в период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года включительно.

В России могут обязать банки предупреждать пользователя о переводе средств экстремистам
Ранее сообщалось, что банки могут временно заблокировать операции россиян при подозрении в нарушении закона о противодействии отмыванию денег. Основанием для блокировки операций служат значительные отклонения в финансовом поведении клиента. Ярким примером является случай, когда субъект предпринимательской деятельности, зарегистрированный в сфере торговли, внезапно проводит крупные транзакции, характерные для сферы услуг.

