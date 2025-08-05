В России могут обязать банки предупреждать пользователя о переводе средств экстремистам

Депутаты Госдумы предложили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной внедрить систему уведомлений при переводе денег лицам, признанным экстремистами, а также нежелательным организациям. Соответствующий документ направили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачёв и Ярослав Самылин.

«Предлагаем обязать банки перед совершением транзакции выводить на экран клиента автоматическое уведомление, если получатель средств находится в официальных перечнях Росфинмониторинга или Минюста», — передаёт обращение РИА «Новости».

Отмечается, что человек может непреднамеренно оказать финансовую поддержку террористам, экстремистам или нежелательных организациям при переводе. В результате ему будет грозить уголовная ответственность. Депутаты считают, что нововведение поможет оградить граждан от случайной отправки средств и станет дополнительным барьером для финансирования деструктивной деятельности. Также парламентарии напомнили, что с июля 2024 года банки смогли внедрить предупреждение для пользователей при переводах на подозрительные счета мошенников.