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Регион
5 августа, 12:56

В России могут обязать банки предупреждать пользователя о переводе средств экстремистам

Новые люди предложили ЦБ ввести уведомления при переводе денег экстремистам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутаты Госдумы предложили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной внедрить систему уведомлений при переводе денег лицам, признанным экстремистами, а также нежелательным организациям. Соответствующий документ направили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачёв и Ярослав Самылин.

«Предлагаем обязать банки перед совершением транзакции выводить на экран клиента автоматическое уведомление, если получатель средств находится в официальных перечнях Росфинмониторинга или Минюста», — передаёт обращение РИА «Новости».

Отмечается, что человек может непреднамеренно оказать финансовую поддержку террористам, экстремистам или нежелательных организациям при переводе. В результате ему будет грозить уголовная ответственность. Депутаты считают, что нововведение поможет оградить граждан от случайной отправки средств и станет дополнительным барьером для финансирования деструктивной деятельности. Также парламентарии напомнили, что с июля 2024 года банки смогли внедрить предупреждение для пользователей при переводах на подозрительные счета мошенников.

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Ранее сообщалось, что банки могут временно заблокировать операции россиян при подозрении в нарушении закона о противодействии отмыванию денег. Блокировка возможна при резком изменении финансовой активности. Например, если предприниматель из сферы торговли неожиданно начинает получать крупные платежи за услуги, банк запросит документы.

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Юлия Сафиулина
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