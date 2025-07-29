В Госдуме дали совет россиянам, который позволит избежать блокировки счетов из-за переводов

Счета россиян начали блокировать на месяцы из-за подозрительных операций. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в беседе с Life.ru, как избежать возникновения подобных проблем.

Подобные меры являются вынужденной, но необходимой практикой в условиях борьбы с финансовыми преступлениями. Действующий 115-ФЗ — это важный инструмент противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Банки обязаны реагировать на подозрительные операции, даже если это вызывает неудобства для клиентов. Никита Чаплин Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам

По его словам, есть несколько причин для блокировок. Первое — это крупные переводы между физическими лицами без объяснения цели. Второе — многочисленные малые отправления средств по подозрительным схемам. Третье — получение денег от сомнительных контрагентов. Четвёртое — операции с криптовалютой без подтверждения легальности доходов. В пятом случае приостановление операции вводится, если в финансовом поведении клиента были замечены резкие изменения.

Во избежание блокировок Чаплин рекомендует заранее уведомлять банк о планируемых крупных переводах, избегать подозрительных трансакций и предоставлять подтверждающие документы по первому требованию. В случае если счета всё же были заблокированы, то необходимо оперативно предоставлять в банк доказательства, подтверждающие легальность операций. Средний срок возобновления работы составляет от 10 до 30 дней. Однако в сложных случаях процедура может затянуться.

«Безопасность финансовой системы — наш общий приоритет. Понимание правил работы банков и своевременное взаимодействие с финансовыми организациями поможет гражданам избежать необоснованных ограничений», — подчеркнул он.