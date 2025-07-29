«Вынужденное зло»: Банки стали на месяцы лишать россиян доступа к деньгам

Российские банки стали практиковать блокировку счетов граждан на длительные сроки, иногда достигающие нескольких месяцев, в связи с операциями, которые представляются им сомнительными. При этом поводом для беспокойства у финансовых учреждений могут стать даже обычные покупки или переводы денежных средств между друзьями, пишет газета «Известия».

Пользователи банковских услуг выражают недовольство тем, что процесс разблокировки счетов порой затягивается на значительное время, превышающее 30 дней. Отмечаются случаи блокировки основных счетов, что приводит к невозможности снятия пенсии. На данный момент такие ситуации носят единичный характер и не являются массовым явлением. Однако, в некоторых случаях, после подачи жалобы доступ к средствам восстанавливался, уточнили авторы статьи.

По информации газеты, подобные блокировки объясняются соблюдением 115-ФЗ, закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Представители Центробанка (ЦБ) пояснили, что подобные меры, принимаемые банками, обусловлены их активной работой по борьбе с операциями, осуществляемыми подставными лицами, а также с другими схемами, используемыми в теневом бизнесе.

«Поток операций для проверки резко возрос, что увеличивает нагрузку на службы безопасности банков. Однако ужесточение мер неизбежно сопровождается ростом числа жалоб от добросовестных клиентов, попавших под блокировки из-за формальных признаков. Можно назвать это «вынужденным злом», необходимым для сдерживания лавины мошенничества», — подчеркнул эксперт Александр Блезнеков.

Во избежание блокировки счетов гражданам рекомендуется более внимательно относиться к осуществляемым переводам. При организации сборов средств на различные нужды рекомендуется использовать специальные сервисы, предлагаемые банковскими приложениями, а не ограничиваться публикацией объявлений в чатах. При осуществлении переводов знакомым рекомендуется указывать назначение платежа, например, «подарок» или «материальная помощь».