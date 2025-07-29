Россиянам объяснили, когда банк имеет право заблокировать счёт на карте

Банки могут временно заблокировать операции по карте россиян при подозрении в нарушении закона о противодействии отмыванию денег. О причинах и последствиях таких блокировок рассказали финансовые эксперты.

«Нельзя перевести деньги, оплатить покупки или снять наличные. Обычно блокировки происходят при выполнении требований закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», — пояснил экономист Андрей Лобода в разговоре с RT.

По его словам, банк обязан заморозить операции, если обнаруживает признаки «серых» схем — например, регулярные переводы от множества неизвестных лиц, попытки быстрого обналичивания крупных сумм или отклонения от обычного поведения клиента. Даже пересылка денег по просьбе знакомых может вызвать подозрения, особенно если получатель числится в базе дропперов.

Аналитик Алексей Лоссан добавил, что блокировка возможна при резком изменении финансовой активности. Например, если предприниматель из сферы торговли неожиданно начинает получать крупные платежи за услуги, банк запросит документы. Даже небольшие, но нетипичные операции могут стать поводом для проверки.

Оба эксперта подчеркнули, что банк обязан уведомить клиента о блокировке. Для разблокировки потребуется предоставить подтверждающие документы — договоры, справки о доходах или чеки. Процедура может занять от нескольких дней до недель. При отсутствии документов банк вправе отказать в обслуживании и передать данные в Росфинмониторинг.