Пенсионерам в России хотят ограничить банковские переводы

Для пенсионеров следует ввести суточный лимит на банковские переводы. С таким призывом депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Депутат отметил, что в последнее время наблюдается рост числа преступлений, связанных с обманом в банковской сфере и других финансовых услугах, пишет RT.

«Особенно уязвимы перед мошенниками пенсионеры и люди старшего поколения. Именно они, как правило, становятся основными жертвами телефонных преступников, лишаясь последних сбережений и средств», — подчеркнул он.

Крупник добавил, что в силу своего менталитета и воспитания в советские времена пожилые люди часто излишне доверчивы к лицам, представляющимся работниками банков, служб безопасности или Центробанка. В своём обращении депутат просит изучить возможность внедрения особого алгоритма банковских транзакций для пенсионеров и людей старшего возраста.

По его словам, разумным решением было бы введение ежедневного лимита на банковские переводы, не превышающего 30 тысяч рублей. Переводы, превышающие эту сумму, должны подтверждаться лично в банковском отделении или посредством звонка в финансовое учреждение. Также предлагается внедрить систему самоограничений на крупные транзакции на определённые периоды времени или с конкретных счетов.

А ранее Life.ru писал, что банки обязаны при ошибках возвращать ушедшие мошенникам деньги. В ЦБ уточнили, что если банк не выявил подозрительную транзакцию или не уведомил клиента о списании средств, он обязан полностью возместить утраченные деньги.