Эксперт ЦБ разъяснил, когда банк обязан вернуть украденные мошенниками деньги

С сентября вступили в силу новые правила Центробанка, обязывающие кредитные организации нести прямую материальную ответственность за мошеннические операции. Об этом в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ и начальник отдела Центра предотвращения финансового мошенничества Банка России Александр Дудка.

По его словам, которые приводит Life.ru, если банк не выявил подозрительную транзакцию или не уведомил клиента о списании средств, он обязан полностью возместить утраченные деньги. Даже при корректных уведомлениях финорганизация компенсирует последнюю операцию, если не докажет нарушение клиентом правил безопасности.

Если банк не провёл весь комплекс проверок или не уведомил вас о списании, он обязан возместить средства. Даже если уведомление было, банк всё равно компенсирует последнюю мошенническую операцию, если не докажет, что клиент сам нарушил правила безопасности. Александр Дудка Профессор Финансового университета при Правительстве РФ и начальник отдела Центра предотвращения финансового мошенничества Банка России

Ключевым нововведением с сентября стала «тревожная кнопка» в мобильных приложениях банков — функция моментального оповещения о подозрительных списаниях. Сигнал моментально уходит в банк, что позволяет быстрее блокировать транзакцию и повышает шансы вернуть деньги.

Также кредитные организации обязаны подключаться к единой базе мошеннических переводов, блокировать сомнительные операции и внедрять «период охлаждения» для крупных переводов. Эти меры приняты на фоне рекордных потерь россиян от мошенников — около 70 млрд рублей в 2024 году.