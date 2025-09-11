Самый настойчивый телефонный аферист позвонил жертве 17 тысяч раз

Самый настойчивый телефонный мошенник этого года в течение восьми часов пытался дозвониться до потенциальной жертвы, совершив в общей сложности более 17,6 тысяч звонков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8.00 до 16.00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту — всего ему позвонили 17 635 раз… Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало», — уточнили в агентстве.

Согласно данным оператора, в период с января по август 2025 года антифрод-система заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и около 560 миллионов мошеннических вызовов.

Анализ заблокированных вызовов показал, что наиболее уязвимой категорией граждан остаются люди старшего возраста. Более трети всех заблокированных мошеннических звонков (202 миллиона) предназначались клиентам старше 65 лет, причём мужчины подвергались атакам чаще, чем женщины (56% случаев).