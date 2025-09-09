Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 05:48

«Пока никто не преуспел»: Песков рассказал, как его пытались обмануть мошенники

Песков рассказал о неоднократных звонках мошенников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мошенники регулярно пытаются дозвониться пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом он рассказал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам представителя Кремля, хотя лично он ни разу не поддавался на уловки аферистов, его родственники неоднократно оказывались в опасной близости от финансовых потерь. При этом Песков отметил, что лишь «чудом абсолютно удалось предостеречь» близких от перевода денег мошенникам.

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», — заявил представитель Кремля ТАСС.

В начале года Дмитрий Песков уже рассказывал, как ему удалось уберечь близкого родственника от обмана со стороны злоумышленников. Тогда же он говорил, что мошенники нередко предпринимают попытки обмануть и его.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Общество
