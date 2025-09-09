«Пока никто не преуспел»: Песков рассказал, как его пытались обмануть мошенники
Песков рассказал о неоднократных звонках мошенников
Обложка © Life.ru
Мошенники регулярно пытаются дозвониться пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом он рассказал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам представителя Кремля, хотя лично он ни разу не поддавался на уловки аферистов, его родственники неоднократно оказывались в опасной близости от финансовых потерь. При этом Песков отметил, что лишь «чудом абсолютно удалось предостеречь» близких от перевода денег мошенникам.
«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», — заявил представитель Кремля ТАСС.
В начале года Дмитрий Песков уже рассказывал, как ему удалось уберечь близкого родственника от обмана со стороны злоумышленников. Тогда же он говорил, что мошенники нередко предпринимают попытки обмануть и его.