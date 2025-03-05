Песков рассказал, как спас родственника от мошенников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже сталкивался со звонками мошенников, а однажды даже спас родственника от телефонных злоумышленников. Об этом представитель Кремля рассказал корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной», — цитирует он слова Пескова в телеграм-канале «Юнашев Live».