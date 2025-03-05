Песков рассказал, как спас родственника от мошенников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже сталкивался со звонками мошенников, а однажды даже спас родственника от телефонных злоумышленников. Об этом представитель Кремля рассказал корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.
«Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной», — цитирует он слова Пескова в телеграм-канале «Юнашев Live».
Тема борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством поднималась сегодня на совещании президента с членами правительства. Владимир Путин подчеркнул, что ущерб для россиян от действий злоумышленников набрал недопустимые масштабы. Уполномоченные ведомства понимают, как решать проблему, но необходимо действовать быстро, отметил российский лидер.
Life.ru