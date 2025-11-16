Юристы предложили проводить расследование перед покупкой квартиры

Юристы зафиксировали рост числа судов по оспариванию сделок с жильём — случаи увеличились на 15–20% за год. Покупателям квартир теперь нужно уделять особенно много внимания проверке продавца, иначе можно потерять и деньги, и недвижимость. Об этом сообщает РБК.

По словам экспертов, чаще всего проблемы возникают, когда собственники пытаются оспорить сделку уже после её завершения. Особенно рискованными считают сделки с пожилыми продавцами, но юристы подчёркивают — под давлением мошенников могут оказаться и люди младше 50 лет.

Юрист Евгений Яшенков порекомендовал тщательно изучать личность продавца: не соглашаться на заниженную или завышенную цену в договоре,

проверять профессиональную деятельность владельца,

смотреть наличие судебных тяжб и долгов.

Однако даже медицинские справки о дееспособности не дают полной гарантии, отмечает риелтор Николай Зырянов. Он советует задавать продавцу «неудобные» и нестандартные вопросы — например, о налоге с продажи. Если человек не может ответить, это может означать, что он рассчитывает позже вернуть квартиру через суд.

Специалисты также рекомендуют обращать внимание на поведение продавца и насторожиться, если грамотное объявление подано без участия риелтора. При этом эксперты признают, что полностью защититься от мошеннических схем невозможно, но тщательная проверка существенно снижает риски.