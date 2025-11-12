Квартира с «довеском»: В Мурманске прогремела история мошеннической сделки по мотивам Долиной

В Мурманске новая владелица квартиры вынуждена жить вместе с прежней хозяйкой. Историю необычного жилищного конфликта изданию «Инфо24» рассказала 29-летняя Лариса, купившая квартиру в ноябре 2024 года.

Девушка приобрела жильё у 46-летней медсестры Маргариты, оформив ипотечный кредит. Хотя сделка прошла при свидетелях с участием риэлтора, через месяц выяснилось, что прежняя владелица отказывается съезжать. Старая хозяйка квартиры подала заявление в полицию, утверждая, что действовала под влиянием мошенников и перевела им все вырученные средства.

Судебные разбирательства продолжаются почти год. Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у Маргариты психических расстройств, но диагностировала «состояние психологической дезадаптации». Ларису смущают противоречия в показаниях женщины: она отказывалась от двух выгодных предложений риэлторов, но утверждает, что продавала квартиру срочно и под давлением.

Пока суд не вынесет решение, женщинам приходится проживать вместе в одной квартире. Лариса признаётся, что из-за постоянного стресса ухудшилось её здоровье, а она намеревалась стать мамой после покупки нового жилья. Теперь планы по рождению ребёнка пришлось отложить на неопределённый срок.

Ранее в Москве беременная женщина больше года не могла заехать в новую квартиру, поскольку её бывшая владелица забаррикадировалась там после продажи. Хозяйка утверждала, что продала жильё под давлением мошенников и требовала аннулировать сделку.