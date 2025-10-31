Суд впервые признал вменяемой бабулю после схемы мошенников и вернул ей квартиру

Российский суд впервые признал вменяемой пенсионерку, продавшую квартиру под давлением мошенников, и при этом вернул ей жилье. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл в Хабаровске. Покупательница перед сделкой проверила «юридическую чистоту», привлекла специалистов, лично встретилась с продавцом, провела оформление через банк и МФЦ, а для оплаты оформила три потребкредита. После перечисления 3 млн рублей на счёт пенсионерки та потребовала аннулировать договор, заявив, что подписала его по указке мошенников, и подала иск.

Судебная экспертиза установила, что 65‑летняя женщина психически здорова и понимала последствия сделки. Тем не менее, по итогам разбирательства, длившегося два с половиной года, суд принял типовое решение об изъятии объекта в пользу прежней хозяйки, признав сделку недействительной. Бабулю обязали вернуть все средства Алёне, но денег у неё уже нет. В результате покупательница осталась без квартиры и без уплаченных средств.

Ранее Life.ru рассказывал, как пенсионерка из Москвы продала свою двушку за 17 миллионов рублей, а затем отдала эти деньги аферистам. После этого она отказалась съезжать оттуда и впускать новых жильцов, которым объявили потом, что сделка признана недействительной.