«Не отдавала себе отчёта»: Экспертиза раскрыла, как Долина повелась на мошенников и продала квартиру
Результаты судебных экспертиз показали, что народная артистка России Лариса Долина попала под серьёзное психологическое воздействие и не осознавала всех рисков перед продажей квартиры в центре Москвы за 112 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно заключению специалистов, у Долиной выявлены черты нарциссического и истерического типа личности — высокая внушаемость, чрезмерная самоуверенность, непризнание собственных слабостей, а также «образ мышления наивного оптимиста» и выраженные ценности безопасности.
Эксперты отметили, что мошенники использовали комплекс методов психологического воздействия: эмоциональные качели, социальную изоляцию, многоходовые сценарии, видеозвонки и интонацию голоса, что привело к тому, что певица не могла противостоять обману, хотя ранее знала о подобных схемах.
Напомним, летом 2024 года Лариса Долина, введённая в заблуждение мошенниками, оформила продажу своей квартиры площадью 236 кв. м, перечислив часть средств аферистам и передав остальное наличными курьеру. Затем история перешла в суд: певица добивалась отмены сделки как недействительной. В марте 2025 года суд принял решение в её пользу и распорядился вернуть недвижимость владелице.
