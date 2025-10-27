«Не отдавала себе отчёта»: Экспертиза раскрыла, как Долина повелась на мошенников и продала квартиру

Результаты судебных экспертиз показали, что народная артистка России Лариса Долина попала под серьёзное психологическое воздействие и не осознавала всех рисков перед продажей квартиры в центре Москвы за 112 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно заключению специалистов, у Долиной выявлены черты нарциссического и истерического типа личности — высокая внушаемость, чрезмерная самоуверенность, непризнание собственных слабостей, а также «образ мышления наивного оптимиста» и выраженные ценности безопасности.

Эксперты отметили, что мошенники использовали комплекс методов психологического воздействия: эмоциональные качели, социальную изоляцию, многоходовые сценарии, видеозвонки и интонацию голоса, что привело к тому, что певица не могла противостоять обману, хотя ранее знала о подобных схемах.