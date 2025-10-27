Купившая квартиру Долиной Лурье обжаловала передачу жилья певице в кассации

Полина Лурье подала кассационную жалобу на решение судов предыдущих инстанций по делу о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Как сообщает РИА «Новости», жалоба была официально зарегистрирована для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что в конце марта Хамовнический суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования Долиной, прекратив право собственности Лурье на спорную квартиру и восстановив права певицы на недвижимость. Это решение было подтверждено Московским городским судом, отклонившим апелляционную жалобу покупательницы.

Судебный процесс между сторонами длится около полугода, в течение которого также рассматривался встречный иск Лурье о выселении Долиной, оставшийся без удовлетворения.

Ранее Life.ru писал, что владелица счёта, куда Лариса Долина перевела 13 миллионов рублей, заявила о потере карты вместе с телефоном, но не обратилась в банк и полицию для её блокировки. Суду она не предоставила доказательств утраты карты.