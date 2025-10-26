Владелица счёта, куда Долина перевела 13 млн рублей, заявила о потере карты

Выяснились новые подробности о владелице счёта, на который певица Лариса Долина перевела мошенникам 13 миллионов рублей. Согласно судебным документам, женщина, проходящая свидетелем по делу, заявила о потере банковской карты вместе с телефоном, однако не обратилась для её блокировки ни в банк, ни в полицию. Об этом пишет РИА «Новости».