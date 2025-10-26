Сектор Газа
25 октября, 22:14

Владелица счёта, куда Долина перевела 13 млн рублей, заявила о потере карты

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Выяснились новые подробности о владелице счёта, на который певица Лариса Долина перевела мошенникам 13 миллионов рублей. Согласно судебным документам, женщина, проходящая свидетелем по делу, заявила о потере банковской карты вместе с телефоном, однако не обратилась для её блокировки ни в банк, ни в полицию. Об этом пишет РИА «Новости».

В материалах дела отмечается, что свидетельница не предоставила суду доказательств утраты карты.

На указанную карту обманутая мошенниками Долина отправила 13 миллионов рублей. Суд уже взыскал с владелицы счёта указанную сумму как неосновательное обогащение.

Напомним, что летом 2024 года Лариса Долина продала мошенникам свою квартиру площадью 236 квадратных метров. Часть денег она отправила аферистам, а другую часть отдала наличными курьеру. В марте 2025 года суд постановил вернуть недвижимость певице.

