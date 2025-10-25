Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей из мошеннической схемы с Долиной
Умер один из десяти дропперов привлечённых к мошеннической схеме против народной артистки России Ларисы Долиной. В связи с его смертью производство по гражданскому делу в отношении было прекращено.
Согласно судебным документам, в июне 2024 года на расчётный счёт Александра Келдыбаева поступили переводы на общую сумму 15 миллионов рублей: 5 миллионов рублей 21 июня и 10 миллионов рублей неделей позже.
«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В», — сказано в материалах.
Напомним, что летом 2024 года Лариса Долина продала мошенникам свою квартиру площадью 236 квадратных метров. Часть денег она отправила аферистам, а другую часть отдала наличными курьеру. В марте 2025 года суд постановил вернуть недвижимость певице. Однако в мае покупательница квартиры подала апелляцию, пытаясь оспорить решение о возврате имущества законной владелице.
