Коньяк, охрана, импортная вода и миллион перед НГ: Life.ru узнал райдер Ларисы Долиной

Лариса Долина повысила цену на своё выступление за неделю до Нового года на один миллион рублей, пишет Telegram-канал SHOT. До 19 декабря стоимость её корпоративов составляет 3,5 миллиона рублей, однако после вырастет до 4,5 млн рублей.

Для путешествий певица предпочитает автомобиль представительского класса, но не старше пяти лет. Использование внедорожников запрещено. В салоне обязательно должна находиться вода без газа не отечественного производства, пластиковая упаковка при этом позволительна.

Обязательным условием райдера Долиной является наличие квалифицированной охраны, которая будет сопровождать артистку на протяжении всего пребывания в городе и следить, чтобы ей не дарили лилии из-за аллергии.

Во время гастролей артистка предпочитает останавливаться в двухкомнатном номере пятизвёздочного отеля. Он должен находиться вдали от ремонта и строительных работ, чтобы не мешать отдыху певицы.

Что касается питания, Долина предпочитает фрукты, мясные и сырные нарезки. В райдер также входят две нарезки слабосолёной красной рыбы, бутылка белого вина из Новой Зеландии и две полулитровые бутылки трёхзвёздочного коньяка «Арарат».

За пять часов до концерта организаторы должны обеспечить Долину доктором-фониатром.

