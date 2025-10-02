Выросшие «аппетиты» Газманова оставили его совсем без корпоративов

Певец Олег Газманов был вынужден почти вдвое снизить стоимость своего концертного выступления из-за отсутствия спроса со стороны организаторов. Об этом сообщает Baza.

После того как в сентябре видеозаписи с его выступлениями стали вирусными, артист поднял ценник до 7 миллионов рублей. Однако уже через месяц спрос резко упал, что заставило его снизить гонорар до 4 миллионов. При этом, как отмечают эксперты, требования в его райдере возросли. Если в 2024 году музыкант просил виски марки «Smokehead Sherry Cask Blast», квашеную капусту и сало, то теперь он отказался от последних двух пунктов, а виски заменил на текилу премиальных брендов, таких как «Don Julio», «Patron» или «Casamigos». Все продукты, согласно требованиям, должны быть исключительно премиального качества.

В качестве транспорта Газманов по-прежнему предпочитает автомобили представительского класса, такие как Mercedes, Lincoln, Audi A8 или BMW 7-й серии. Также в его райдер входит автобус для команды и сопровождение ГИБДД для комфортного передвижения в условиях пробок и в праздничные дни. По мнению инсайдеров, именно высокая стоимость выступления отпугнула даже лояльных заказчиков.

Ранее Life.ru сообщал, что после восстановления от полученной травмы — ожога — Филипп Киркоров возвращается на сцену и уже готов рассматривать предложения о выступлениях на новогодних праздниках. По словам его продюсера Сергея Дворцова, артист, следуя тенденции среди топовых звёзд, поднял цены на свои концерты в декабре и январе в два раза. Стандартный гонорар Киркорова за шоу оценивается в 3-4 миллиона рублей, соответственно, за новогоднюю ночь организаторам потребуется заплатить примерно 6-8 миллионов.