2 октября, 10:07

«Уважаемый мужчина»: Продюсер раскрыл баснословный гонорар Михаила Турецкого

Продюсер Дворцов: Михаил Турецкий получает за корпоративы от 2-3 млн рублей

Михаил Турецкий. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Народный артист России Михаил Турецкий получает гонорары от 2-3 миллионов рублей за выступление. Его музыкальные коллективы — «Хор Турецкого» и Soprano — пользуются особой популярностью на корпоративных мероприятиях, заявил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, певец остаётся востребованным благодаря харизме и таланту. При этом райдер звезды не содержит экстравагантных требований и соответствует стандартным условиям проведения мероприятий.

«Относятся к нему достойно, Михаил уважаемый мужчина. Он уважаемый человек в шоу-бизнесе. Ничего не могу сказать против. Он талантливый, харизматичный, яркий, добрый, отзывчивый, достойный артист и мужик», — отметил собеседник портала «Страсти».

«Уже круги намотал!» Дочь Турецкого показала невероятно быстрое восстановление отца после операции

Напомним, ранее дочь Михаила Турецкого лишилась денег из-за мошенников. В сентябре ей позвонили якобы из службы доставки, а потом перевели разговор в Zoom, где с ней общались «сотрудники Росфинмониторинга» и «следователь». Позже артист назвал точную сумму, которую его дочь отдала злоумышленникам.

    avatar