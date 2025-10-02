«Уважаемый мужчина»: Продюсер раскрыл баснословный гонорар Михаила Турецкого

Народный артист России Михаил Турецкий получает гонорары от 2-3 миллионов рублей за выступление. Его музыкальные коллективы — «Хор Турецкого» и Soprano — пользуются особой популярностью на корпоративных мероприятиях, заявил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, певец остаётся востребованным благодаря харизме и таланту. При этом райдер звезды не содержит экстравагантных требований и соответствует стандартным условиям проведения мероприятий.

«Относятся к нему достойно, Михаил — уважаемый мужчина. Он уважаемый человек в шоу-бизнесе. Ничего не могу сказать против. Он талантливый, харизматичный, яркий, добрый, отзывчивый, достойный артист и мужик», — отметил собеседник портала «Страсти».

Напомним, ранее дочь Михаила Турецкого лишилась денег из-за мошенников. В сентябре ей позвонили якобы из службы доставки, а потом перевели разговор в Zoom, где с ней общались «сотрудники Росфинмониторинга» и «следователь». Позже артист назвал точную сумму, которую его дочь отдала злоумышленникам.