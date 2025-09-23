«Неплохой улов»: Михаил Турецкий назвал точную сумму, которую его дочь отдала мошенникам

Российский певец Михаил Турецкий отнёсся снисходительно к тому, что его дочь — Эммануэль — потеряла несколько миллионов, когда повелась на уловки мошенников. В своём обращении к аудитории в личном блоге, он призвал подписчиков обращать внимание на малейшие признаки в изменении поведении близкого человека, чтобы не попасть в похожую беду.

«Неплохой улов 1,5 миллиона рублей. Это её личные сбережения. То что она за последнее время заработала. И 11 тысяч долларов из семейного сейфа», — озвучил он цифру.

В общей сложности выходит около 2,4 миллиона рублей. Тем не менее для исполнителя моральное состояние дочери было куда важнее финансовых накоплений. Певец отметил, что Эммануэль, обычно открытая к общению с родителями, под давлением преступников боялась сообщить им о происходящем. Прежде всего Турецкому было жаль, как наследница эмоционально пострадала. Более того, он убеждён, что аферисты использовали нейролингвистическое программирование и гипноз в ходе многочасового разговора.

Напомним, что на днях дочь Михаила Турецкого потеряла большую часть накоплений из-за мошенников. В сентябре ей позвонили якобы из службы доставки, а потом перевели разговор в Zoom, где с ней общались «сотрудники Росфинмониторинга» и «следователь».