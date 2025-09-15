Владимир Путин
15 сентября, 11:00

«Уже круги намотал!» Дочь Турецкого показала невероятно быстрое восстановление отца после операции

Появилось видео первых шагов Турецкого после замены тазобедренного сустава

Художественный руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий проходит активную реабилитацию после сложной операции. Первые шаги артиста показала его дочь Наталья.

Михаил Турецкий учится заново ходить после операции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wow_turetskaya

«Мой Овен уже круги намотал!» — поделилась Наталья.

На опубликованном видео 63-летний музыкант уверенно передвигается по больничным коридорам с ходунками. По словам дочери, темпы восстановления удивили даже врачей: обычно пациенты встают на ноги лишь на второй день и лишь на несколько секунд, а Турецкий уже проходит полноценные круги. Поклонники в комментариях отмечают силу духа артиста и пишут, что его пример вдохновляет тех, кому предстоит долгий путь восстановления.

Ранее сообщалось, что певица Елена Ваенга рискует потерять голос из-за слишком напряжённого гастрольного графика. В сентябре ей предстоит выступить сразу в 20 городах, а тур продлится до марта 2026 года. Артистка недавно перенесла ларингит и фарингит, после каждого концерта сталкивается с трудностями, но принципиально отказывается петь под фонограмму.

Милена Скрипальщикова
