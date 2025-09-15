«Уже круги намотал!» Дочь Турецкого показала невероятно быстрое восстановление отца после операции

На опубликованном видео 63-летний музыкант уверенно передвигается по больничным коридорам с ходунками. По словам дочери, темпы восстановления удивили даже врачей: обычно пациенты встают на ноги лишь на второй день и лишь на несколько секунд, а Турецкий уже проходит полноценные круги. Поклонники в комментариях отмечают силу духа артиста и пишут, что его пример вдохновляет тех, кому предстоит долгий путь восстановления.