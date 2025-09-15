«Уже круги намотал!» Дочь Турецкого показала невероятно быстрое восстановление отца после операции
Появилось видео первых шагов Турецкого после замены тазобедренного сустава
Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына
Художественный руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий проходит активную реабилитацию после сложной операции. Первые шаги артиста показала его дочь Наталья.
Михаил Турецкий учится заново ходить после операции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wow_turetskaya
«Мой Овен уже круги намотал!» — поделилась Наталья.
На опубликованном видео 63-летний музыкант уверенно передвигается по больничным коридорам с ходунками. По словам дочери, темпы восстановления удивили даже врачей: обычно пациенты встают на ноги лишь на второй день и лишь на несколько секунд, а Турецкий уже проходит полноценные круги. Поклонники в комментариях отмечают силу духа артиста и пишут, что его пример вдохновляет тех, кому предстоит долгий путь восстановления.
Ранее сообщалось, что певица Елена Ваенга рискует потерять голос из-за слишком напряжённого гастрольного графика. В сентябре ей предстоит выступить сразу в 20 городах, а тур продлится до марта 2026 года. Артистка недавно перенесла ларингит и фарингит, после каждого концерта сталкивается с трудностями, но принципиально отказывается петь под фонограмму.