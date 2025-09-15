«Обязательства не позволяют уйти»: Елена Ваенга может остаться без голоса из-за гастролей нон-стоп
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @vaengaofficial
Известная исполнительница шансона Елена Ваенга рискует потерять голос из-за чрезмерно интенсивного графика гастролей, следующих одна за другой. Согласно данным телеграм-канала Mash, в сентябре певице предстоит выступить в 20 городах, а общий тур продлится до марта 2026 года.
Недавно звезда перенесла ларингит и фарингит. Теперь после каждого концерта артистка испытывает серьёзные трудности с голосом, но принципиально отказывается от пения под фонограмму. Муж певицы объясняет невозможность перерыва профессиональными обязательствами: «Обязательства не позволяют уйти и организовать отдых».
Несмотря на попытки менеджмента найти способы снижения нагрузки, спрос на выступления Ваенги остается чрезвычайно высоким. Частные мероприятия приносят артистке 8 миллионов рублей за часовое шоу плюс дополнительный миллион на содержание команды из 17 человек. Особое внимание уделяется качеству звука — саундчек занимает до 4 часов перед каждым выступлением.
Организаторы пока самостоятельно справляются с возможными ухудшениями состояния певицы, однако никто не может гарантировать проведение концертов — окончательное решение всегда принимается в зависимости от текущего физического состояния и уровня усталости артистки. Медицинская помощь пока не требовалась, но риски для голосовых связок остаются критически высокими.
