15 сентября, 07:45

«Обязательства не позволяют уйти»: Елена Ваенга может остаться без голоса из-за гастролей нон-стоп

Mash: Ваенга рискует остаться без голоса из-за гастролей нон-стоп

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @vaengaofficial

Известная исполнительница шансона Елена Ваенга рискует потерять голос из-за чрезмерно интенсивного графика гастролей, следующих одна за другой. Согласно данным телеграм-канала Mash, в сентябре певице предстоит выступить в 20 городах, а общий тур продлится до марта 2026 года.

Недавно звезда перенесла ларингит и фарингит. Теперь после каждого концерта артистка испытывает серьёзные трудности с голосом, но принципиально отказывается от пения под фонограмму. Муж певицы объясняет невозможность перерыва профессиональными обязательствами: «Обязательства не позволяют уйти и организовать отдых».

Несмотря на попытки менеджмента найти способы снижения нагрузки, спрос на выступления Ваенги остается чрезвычайно высоким. Частные мероприятия приносят артистке 8 миллионов рублей за часовое шоу плюс дополнительный миллион на содержание команды из 17 человек. Особое внимание уделяется качеству звука — саундчек занимает до 4 часов перед каждым выступлением.

Организаторы пока самостоятельно справляются с возможными ухудшениями состояния певицы, однако никто не может гарантировать проведение концертов — окончательное решение всегда принимается в зависимости от текущего физического состояния и уровня усталости артистки. Медицинская помощь пока не требовалась, но риски для голосовых связок остаются критически высокими.

Ранее известный основатель и руководитель музыкального коллектива «Хора Турецкого» Михаил Турецкий успешно перенёс операцию по замене тазобедренного сустава. Его дочь отметила, что процесс восстановления артиста проходит на удивление быстро, чем вызывают восхищение как у родных, так и у медицинского персонала.

Алиса Хуссаин
  • Новости
