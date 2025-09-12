«Весь медперсонал в шоке»: Михаил Турецкий удивил врачей после сложной операции

Михаил Турецкий, художественный руководитель и основатель всемирно известного «Хора Турецкого», успешно перенёс хирургическое вмешательство по установке эндопротеза тазобедренного сустава. О ходе его восстановления общественности рассказала дочь артиста Наталья, опубликовав соответствующее видео у себя в социальных сетях.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wow_turetskaya

На кадрах видно, как музыкант, используя ходунки для опоры, уверенно передвигается по больничному коридору. По словам его дочери, он демонстрирует исключительно быстрые темпы реабилитации, что вызывает искреннее удивление как у членов семьи, так и у врачей.

«Это, конечно, потрясающе! После этой операции обычно встают на второй день — и то только постоять. А мой Овен уже круги намотал! Весь медперсонал от него в шоке, говорят, активный очень», — поделилась Наталья.