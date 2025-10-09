Самый дорогой актёр России: Раскрыт гонорар Козловского за 45-минутное выступление

Глава ФБПК Виталий Бородин раскрыл шокирующие детали о гонорарах популярного российского актёра Данилы Козловского. По информации, полученной от личного помощника звезды, артист может зарабатывать астрономическую сумму – 50 тысяч евро (около 4,8 миллиона рублей) за 45 минут выступления на свадебном торжестве.

В своём телеграм-канале Бородин опубликовал подробности разговора с представительницей актёра. Собеседница откровенно призналась, что свадебные мероприятия не являются типичным форматом для Козловского, поскольку он по природе своей довольно замкнутый человек. Тем не менее артист готов порадовать молодожёнов небольшим музыкальным сетом, дополненным театральными зарисовками.

«И вот карты сошлись, почему актёр решил всё-таки вернуться на Родину. Деньги — вот ответ на вопрос. В США видимо таких гонораров не было, вот и решил вернуться к обычному образу жизни, переобуться перед этим, и снова зарабатывать в России», — подчеркнул Бородин.