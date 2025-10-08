Сюткин стал фигурантом уголовного дела за фейки об Армии России

Следователи возбудили уголовное дело в отношении российского блогера Павла Сюткина, который обвиняется в распространении ложной информации о Российской армии. Об этом сообщили в столичном СК. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Павел Сюткин. Обложка © Telegram / Русская кухня: история

«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ)», — информирует ведомство.

Как установило следствие, Сюткин разместил в соцсети недостоверную информацию о действиях российских военных в зоне СВО, в частности в отношении мирного населения. Психолого-лингвистическая экспертиза уже подтвердила, что блогер написал фейк. Сюткин позиционирует себя в качестве «знатока российской кухни». Ему 60 лет. До спецоперации он был экспертом на ряде федеральных каналов. После начала СВО блогер занял антироссийскую позицию. В частности он глумился над смертью военкора Владлена Татарского, назвав его «бифштексом» и «падалью».

