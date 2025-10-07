Верховный суд встал на сторону Козловского в деле против Бородина

Верховный суд России оставил в силе решение, частично удовлетворившее иск актёра Данилы Козловского к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину о защите чести и достоинства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд оставил решение без изменения», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, жалоба Бородина была отклонена. Ранее он направлял заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации Вооружённых сил. По словам активиста, артист уехал в США и выступал против спецоперации.

Сам Козловский это опроверг, заявив, что живёт и работает в Санкт-Петербурге, не имеет второго гражданства и продолжает служить в Малом драматическом театре. Суд обязал Бородина удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить актёру символическую компенсацию — один рубль.