Акиньшина и Козловский рассекретили свой роман, показав фото с отдыха

Актёры Оксана Акиньшина и Данила Козловский впервые открыто подтвердили свои отношения, опубликовав совместное фото с отдыха на курорте. Снимок появился спустя пять лет после первых слухов об их романе, возникших во время совместных съёмок в фильме «Чернобыль».

На фотографии актёры запечатлены в обнимку на фоне горного пейзажа и водоёма. Козловский был одет в белую льняную рубашку и солнцезащитные очки, а Акиньшина — в голубую футболку. Оба улыбались, делая селфи.

Козловский ради отношений с Акиньшиной расстался с Ольгой Зуевой, матерью своей дочери. У Оксаны Акиньшиной трое детей от предыдущих браков. Пара известна тем, что старается не выносить свою личную жизнь на публику, так что фото стало исключительным событием для их поклонников.