Регион
10 сентября, 16:26

Акиньшина и Козловский рассекретили свой роман, показав фото с отдыха

Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / akinshok2013

Актёры Оксана Акиньшина и Данила Козловский впервые открыто подтвердили свои отношения, опубликовав совместное фото с отдыха на курорте. Снимок появился спустя пять лет после первых слухов об их романе, возникших во время совместных съёмок в фильме «Чернобыль».

На фотографии актёры запечатлены в обнимку на фоне горного пейзажа и водоёма. Козловский был одет в белую льняную рубашку и солнцезащитные очки, а Акиньшина — в голубую футболку. Оба улыбались, делая селфи.

Козловский ради отношений с Акиньшиной расстался с Ольгой Зуевой, матерью своей дочери. У Оксаны Акиньшиной трое детей от предыдущих браков. Пара известна тем, что старается не выносить свою личную жизнь на публику, так что фото стало исключительным событием для их поклонников.

Недавно и бывшая девушка Данилы Козловского актриса и режиссёр Ольга Зуева показала поклонникам фото с отдыха. Тот снимок получился куда более пикантным — на нём девушка позирует раздетой на краю горного обрыва, и единственное, что отделяет фотографию от формата 18+ — это закрывающие соответствующие места эмодзи.

