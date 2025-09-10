Акиньшина и Козловский рассекретили свой роман, показав фото с отдыха
Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / akinshok2013
Актёры Оксана Акиньшина и Данила Козловский впервые открыто подтвердили свои отношения, опубликовав совместное фото с отдыха на курорте. Снимок появился спустя пять лет после первых слухов об их романе, возникших во время совместных съёмок в фильме «Чернобыль».
На фотографии актёры запечатлены в обнимку на фоне горного пейзажа и водоёма. Козловский был одет в белую льняную рубашку и солнцезащитные очки, а Акиньшина — в голубую футболку. Оба улыбались, делая селфи.
Козловский ради отношений с Акиньшиной расстался с Ольгой Зуевой, матерью своей дочери. У Оксаны Акиньшиной трое детей от предыдущих браков. Пара известна тем, что старается не выносить свою личную жизнь на публику, так что фото стало исключительным событием для их поклонников.
Недавно и бывшая девушка Данилы Козловского актриса и режиссёр Ольга Зуева показала поклонникам фото с отдыха. Тот снимок получился куда более пикантным — на нём девушка позирует раздетой на краю горного обрыва, и единственное, что отделяет фотографию от формата 18+ — это закрывающие соответствующие места эмодзи.