Данила Козловский получил неожиданную роль в новом фильме Алексея Учителя
Актёр Данила Козловский появится неожиданном для себя амплуа в новом фильме Алексея Учителя о жизни композитора Дмитрия Шостаковича под рабочим названием «Шум времени». Об этом режиссёр картины сообщил РИА «Новости».
«Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя», — рассказал Учитель.
Съёмки проходят в Санкт-Петербурге, включая Российский этнографический музей, особняк Бобринских и Миллионную улицу. Главную роль композитора исполнит Олег Савцов, а его супругу сыграет Дарья Балабанова. В проекте также задействованы Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова, Лев Зулькарнаев и Мария Смольникова. Премьера ожидается осенью 2026 года.
