Певец Шарлот не смог обжаловать перевод в колонию общего режима

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу осуждённого певца Эдуарда Шарлота, оставив в силе решение о его переводе из колонии-поселения в исправительное учреждение общего режима. Информацию о судебном заседании распространил корреспондент РИА «Новости».

Как установил суд, музыкант неоднократно нарушал режимные требования и оказывал негативное влияние на других осуждённых, что послужило основанием для ужесточения условий содержания. Ранее прокуратура Самарской области инициировала перевод Шарлота после систематических дисциплинарных взысканий.

Певца осудили на 5,5 года колонии-поселения по делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, хотя государственное обвинение требовало для него 7 лет и 5 месяцев колонии общего режима. Четвёртый апелляционный суд ранее уже оставил приговор без изменений.