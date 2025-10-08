Певец Шарлот не смог обжаловать перевод в колонию общего режима
Обложка © Telegram / Адвокат Алексей Лапузин
Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу осуждённого певца Эдуарда Шарлота, оставив в силе решение о его переводе из колонии-поселения в исправительное учреждение общего режима. Информацию о судебном заседании распространил корреспондент РИА «Новости».
Как установил суд, музыкант неоднократно нарушал режимные требования и оказывал негативное влияние на других осуждённых, что послужило основанием для ужесточения условий содержания. Ранее прокуратура Самарской области инициировала перевод Шарлота после систематических дисциплинарных взысканий.
Певца осудили на 5,5 года колонии-поселения по делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, хотя государственное обвинение требовало для него 7 лет и 5 месяцев колонии общего режима. Четвёртый апелляционный суд ранее уже оставил приговор без изменений.
Напомним, что осуждённому певцу Эдуарду Шарлоту было отказано в возможности отправиться в зону специальной военной операции. Как следует из доступной информации, основанием для такого решения послужила характеристика его личности как склонной к переменчивому поведению. В отношении Шарлота были возбуждены четыре уголовных дела за действия, включавшие уничтожение государственной символики и публичные высказывания, направленные на дискредитацию российской валюты и паспорта. В настоящее время судебными приставами осуществляется процедура конфискации его имущества в рамках исполнения судебных решений.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.