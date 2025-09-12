Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 01:31

Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону СВО из-за переменчивости его решения

Обложка © Telegram / Адвокат Алексей Лапузин

Обложка © Telegram / Адвокат Алексей Лапузин

Певцу Эдуарду Шарлоту, который отбывает тюремное наказание, не разрешили отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Причиной отказа стала его переменчивость. Об этом рассказал отец исполнителя Валерий в интервью телеканалу «Рен-ТВ».

Валерий Шарлот сообщил, что сын сначала хотел поехать на фронт, потом передумал, затем снова выразил готовность, но разрешения так и не получил.

«Четыре раза ШИЗО за два месяца»: Отец певца Шарлота высказался о переводе сына в другую колонию
«Четыре раза ШИЗО за два месяца»: Отец певца Шарлота высказался о переводе сына в другую колонию

Напомним, в отношении певца Эдуарда Шарлота заведено четыре уголовных дела. Артист порвал георгиевскую ленту, записал трек о падении курса рубля на мотив песни «День Победы» и сжёг российский паспорт. Ранее судебные приставы начали конфискацию имущества певца.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar