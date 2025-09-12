Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону СВО из-за переменчивости его решения

Певцу Эдуарду Шарлоту, который отбывает тюремное наказание, не разрешили отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Причиной отказа стала его переменчивость. Об этом рассказал отец исполнителя Валерий в интервью телеканалу «Рен-ТВ».

Валерий Шарлот сообщил, что сын сначала хотел поехать на фронт, потом передумал, затем снова выразил готовность, но разрешения так и не получил.