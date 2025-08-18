«Четыре раза ШИЗО за два месяца»: Отец певца Шарлота высказался о переводе сына в другую колонию

Отец певца Эдуарда Шарлота прокомментировал информацию о смене места отбывания наказания его сына. Сегодня артиста перевели из колонии-поселения в колонию общего режима за «нарушение правил».

Как отметил Валерий Шарлот, за два неполных месяца в колонии-поселении его сын четыре раза оказывался в штрафном изоляторе (ШИЗО).

«Апелляция будет, но понятно, чем она закончится. Иллюзий на этот счёт нет. Четыре раза в ШИЗО попасть — это надо очень хотеть. Пока его выпроводили в СИЗО, дальше я пока не знаю», — приводит издание «Подъём» слова отца Шарлота.