«Четыре раза ШИЗО за два месяца»: Отец певца Шарлота высказался о переводе сына в другую колонию
Отец певца Шарлота: За два месяца сына четырежды отправляли в ШИЗО
Обложка © ТАСС / Альберт Дзень
Отец певца Эдуарда Шарлота прокомментировал информацию о смене места отбывания наказания его сына. Сегодня артиста перевели из колонии-поселения в колонию общего режима за «нарушение правил».
Как отметил Валерий Шарлот, за два неполных месяца в колонии-поселении его сын четыре раза оказывался в штрафном изоляторе (ШИЗО).
«Апелляция будет, но понятно, чем она закончится. Иллюзий на этот счёт нет. Четыре раза в ШИЗО попасть — это надо очень хотеть. Пока его выпроводили в СИЗО, дальше я пока не знаю», — приводит издание «Подъём» слова отца Шарлота.
По его словам, сына отправили в изолятор за 19 нарушений. Среди них, например, не держал руки за спиной и хранил майку в тумбочке. Валерий с сарказмом добавил, что, возможно, нарушений было ещё больше, просто их не выявили.
Напомним, в отношении певца Эдуарда Шарлота было заведено четыре уголовных дела. Артист порвал георгиевскую ленту, записал трек о падении курса рубля на мотив песни «День Победы» и сжёг российский паспорт. В том числе и за этот поступок Самарский областной суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения.