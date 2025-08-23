Мессенджер MAX
Судебные приставы приступили к конфискации имущества певца Шарлота

Судебные приставы начали конфискацию имущества певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Судебные приставы получили материалы из Самарского областного суда, признавшего Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и приговорившего его к 5,5 годам колонии-поселения. На этом основании было возбуждено исполнительное производство о конфискации имущества, однако конкретный перечень и стоимость изымаемых активов не указаны.

Помимо основных обвинений, певца также обвиняли в уничтожении официального документа и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, совершённые с угрозой применения насилия. Однако преследование по ним прекратили за отсутствием состава преступления. В мае Шарлота отправили в колонию-поселение в Тольятти, однако 18 августа перевели в колонию общего режима из-за нарушения осуждённым правил поведения.

Ранее отец певца Шарлота высказался о переводе сына в другую колонию. Как отметил Валерий Шарлот, за два неполных месяца в колонии-поселении его сын четыре раза оказывался в штрафном изоляторе (ШИЗО). По его словам, певца отправили в изолятор за 19 нарушений. Среди них, например, не держал руки за спиной и хранил майку в тумбочке. Валерий с сарказмом добавил, что, возможно, нарушений было ещё больше, просто их не выявили.

