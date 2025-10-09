«Я больше ничего не хочу»: Лариса Долина призналась, что перестала мечтать

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что перестала строить воздушные замки и о чём-либо мечтать. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Артистка пояснила, что причиной тому стало полное достижение поставленных жизненных целей и ощущение состоявшейся личности. Она отметила, что имеет всё необходимое и чувствует себя максимально реализованной в профессии, приобретя бесценный опыт и знания.

«У меня всё есть, мне ничего не нужно. Я практически полностью реализовалась в своей профессии. Я многому научилась, я многое поведала. У меня есть огромное количество моих друзей, которых я обожаю. У меня до сих пор есть планы в жизни, которые наверняка реализуются тоже», — уточнила она.

Долина добавила, что работа певицы является её истинным призванием, а не сознательным выбором. Она выразила благодарность за данный ей голос, который служит инструментом для общения со зрителями. Артистка также подчеркнула, что для завоевания любви и уважения поклонников ей пришлось приложить значительные усилия.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием народную артистку РФ Ларису Долину. Он заявил, что любовь зрителей Долина снискала своим самобытным даром, сильным голосом и ярким темпераментом. Также он подчеркнул её большую работу по воспитанию молодых музыкантов.