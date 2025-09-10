Путин назвал Долину, отмечающую 70-летие, выдающейся певицей
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием народную артистку РФ Ларису Долину. Телеграммма опубликована на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что самобытный талант, выдающиеся вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Долиной завоевать любовь поклонников. Глава государства также отдельно упомянул серьёзную работу певицы в качестве наставника для молодых исполнителей.
«Желаю Вам успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения», — говорится в поздравлении.
Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года. Она получила звание народной артистки России в 1998 году и была награждена несколькими государственными орденами. В её коллекции также множество профессиональных премий, включая «Овацию» и «Золотой граммофон».