Путин назвал Долину, отмечающую 70-летие, выдающейся певицей

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием народную артистку РФ Ларису Долину. Телеграммма опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что самобытный талант, выдающиеся вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Долиной завоевать любовь поклонников. Глава государства также отдельно упомянул серьёзную работу певицы в качестве наставника для молодых исполнителей.

«Желаю Вам успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения», — говорится в поздравлении.

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года. Она получила звание народной артистки России в 1998 году и была награждена несколькими государственными орденами. В её коллекции также множество профессиональных премий, включая «Овацию» и «Золотой граммофон».