Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 сентября, 03:17

Уголовное дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной поступило в суд

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Уголовное дело о громкой афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной передано на рассмотрение в Балашихинский городской суд Московской области. Четырём фигурантам предъявлены обвинения, сообщает РИА «Новости».

Согласно информации, дело было зарегистрировано 26 сентября 2025 года. Подозреваемые — Каменецкий Артур Ильдарович, Леонтьев Дмитрий Михайлович, Основа Андрей Дмитриевич и Цырульникова Анжела Николаевна — предстанут перед судом.

Предполагаемым мошенникам предъявлены обвинения в совершении преступления организованной группой в особо крупном размере. До начала судебного разбирательства все обвиняемые будут находиться под стражей в СИЗО. Дата первого заседания пока ещё не назначена.

Суд взыскал в пользу Ларисы Долиной 62,7 млн рублей
Напомним, что в 2024 году певица Долина стала жертвой мошенников, потеряв 180 миллионов рублей и квартиру в районе Хамовники. В марте 2025 года суд вернул артистке квартиру, которую заставили продать мошенники. Однако в мае этого же года новый владелец оспорил это решение, подав апелляционную жалобу.

