Уголовное дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной поступило в суд

Уголовное дело о громкой афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной передано на рассмотрение в Балашихинский городской суд Московской области. Четырём фигурантам предъявлены обвинения, сообщает РИА «Новости».

Согласно информации, дело было зарегистрировано 26 сентября 2025 года. Подозреваемые — Каменецкий Артур Ильдарович, Леонтьев Дмитрий Михайлович, Основа Андрей Дмитриевич и Цырульникова Анжела Николаевна — предстанут перед судом.

Предполагаемым мошенникам предъявлены обвинения в совершении преступления организованной группой в особо крупном размере. До начала судебного разбирательства все обвиняемые будут находиться под стражей в СИЗО. Дата первого заседания пока ещё не назначена.