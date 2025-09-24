Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 19:11

Суд взыскал в пользу Ларисы Долиной 62,7 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Йошкар-Олинский городской суд удовлетворил иск о взыскании денежных средств в пользу народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Иск был подан первым заместителем прокурора ЦАО Москвы в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы. Суд постановил взыскать с десяти ответчиков, включая четырёх фигурантов уголовного дела, 62,7 миллиона рублей в пользу истицы.

По данным МВД, общий ущерб от действий мошенников, которые под предлогом сохранения средств уговорили Долину перевести сбережения и деньги от продажи квартиры, превысил 200 миллионов рублей. Все обвиняемые проходят по делу о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.

Суд окончательно отказался возвращать квартиру Долиной покупателям
Суд окончательно отказался возвращать квартиру Долиной покупателям

Напомним, что в 2024 году певица Долина стала жертвой мошенников, потеряв 180 миллионов рублей и квартиру в районе Хамовники. В марте 2025 года суд первой инстанции восстановил её права на недвижимость, однако в мае нового владельца подал апелляционную жалобу, оспаривая это решение. Нынешние собственники квартиры, утверждающие о добросовестном приобретении жилья, продолжают оспаривать судебный вердикт в вышестоящей инстанции.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Лариса Долина
  • МВД РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar