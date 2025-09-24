Суд взыскал в пользу Ларисы Долиной 62,7 млн рублей

Йошкар-Олинский городской суд удовлетворил иск о взыскании денежных средств в пользу народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Иск был подан первым заместителем прокурора ЦАО Москвы в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы. Суд постановил взыскать с десяти ответчиков, включая четырёх фигурантов уголовного дела, 62,7 миллиона рублей в пользу истицы.

По данным МВД, общий ущерб от действий мошенников, которые под предлогом сохранения средств уговорили Долину перевести сбережения и деньги от продажи квартиры, превысил 200 миллионов рублей. Все обвиняемые проходят по делу о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.