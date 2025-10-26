Укравшему миллионы Долиной мошеннику не дали сбежать от наказания на СВО

27-летний Артур Каменецкий из Казани, обвиняемый в участии в мошеннических действиях в отношении певицы Ларисы Долиной не смог заключить контракт об участии в СВО до начала судебного разбирательства. Однако такая возможность у него ещё будет, пишет ТACС со ссылкой на одного из участников процесса.

«До начала судебного разбирательства в Подмосковье не стали подписывать с Каменецким документы о приостановлении производства по уголовному делу, хотя обвиняемый ещё на стадии предварительного следствия самостоятельно изъявил желание заключить контракт с Минобороны РФ, а в дальнейшем отправиться для участия в боевых действиях в зону СВО», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что это не лишает Каменецкого возможности обратиться с аналогичным ходатайством позже — такое заявление может быть подано на любой стадии судопроизводства.

На счёт Каменецкого поступала часть украденных у артистки деньги. При обыске у него дома правоохранители нашли карту, куда Долина совершала соответствующие переводы.

В деле фигурируют четверо подсудимых — Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев, которым вменили мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года они похитили 175 млн рублей и лишили Ларису Долину квартиры стоимостью свыше 138 млн, а совокупный ущерб с комиссиями и расходами превысил 317 млн. Долина обратилась в Хамовнический суд, добилась признания сделки недействительной и вернула недвижимость. Попытка покупательницы Полины Лурье оспорить решение в Мосгорсуде провалилась — суд поддержал певицу. Расследование продолжается, а все фигуранты остаются под стражей.