26 октября, 00:56

Стало известно, кем прикинулась обманувшая Долину мошенница во время звонка певице

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Фигурантка дела об афере с квартирой Ларисы Долиной выдала себя за ректора вуза, чтобы обмануть певицу и получить контроль над её деньгами. Из данных судебных документов, опубликованных РИА «Новости», выяснилось, как обвиняемые пытались запутать Долину, выдавая свои звонки за официальные.

Анжела Цырульникова. Обложка © Пресс-служба общей юрисдикции города Москвы

По данным протокола допроса, в апреле 2024 года певице в Telegram поступил звонок с номера ректора.

«Сообщила, что с Долиной свяжется сотрудник службы безопасности института, больше ничего не пояснив. Спустя время поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником безопасности института, сообщил, что с ней должен связаться сотрудник «ФСБ» и задать некоторые вопросы», – говорится в материалах дела.

На скамье подсудимых по громкому делу сейчас находятся четыре человека: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем им предъявили обвинение в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года фигуранты похитили 175 миллионов рублей и лишили Долину права на квартиру стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учётом комиссий и расходов превысил 317 миллионов.

Долина обратилась в Хамовнический суд с иском о признании сделки недействительной и вернула квартиру. Покупательница Полина Лурье пыталась оспорить решение, но Мосгорсуд встал на сторону певицы.

Следствие продолжается, фигуранты дела остаются под арестом.

Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей из мошеннической схемы с Долиной

Ранее Life.ru писал, что владелица счёта, куда Лариса Долина перевела 13 миллионов рублей, заявила о потере карты вместе с телефоном, но не обратилась в банк и полицию для её блокировки. Суду она не предоставила доказательств утраты карты.

