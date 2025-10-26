Стало известно, кем прикинулась обманувшая Долину мошенница во время звонка певице

Фигурантка дела об афере с квартирой Ларисы Долиной выдала себя за ректора вуза, чтобы обмануть певицу и получить контроль над её деньгами. Из данных судебных документов, опубликованных РИА «Новости», выяснилось, как обвиняемые пытались запутать Долину, выдавая свои звонки за официальные.

Анжела Цырульникова. Обложка © Пресс-служба общей юрисдикции города Москвы

По данным протокола допроса, в апреле 2024 года певице в Telegram поступил звонок с номера ректора.

«Сообщила, что с Долиной свяжется сотрудник службы безопасности института, больше ничего не пояснив. Спустя время поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником безопасности института, сообщил, что с ней должен связаться сотрудник «ФСБ» и задать некоторые вопросы», – говорится в материалах дела.

На скамье подсудимых по громкому делу сейчас находятся четыре человека: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем им предъявили обвинение в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года фигуранты похитили 175 миллионов рублей и лишили Долину права на квартиру стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учётом комиссий и расходов превысил 317 миллионов.

Долина обратилась в Хамовнический суд с иском о признании сделки недействительной и вернула квартиру. Покупательница Полина Лурье пыталась оспорить решение, но Мосгорсуд встал на сторону певицы.

Следствие продолжается, фигуранты дела остаются под арестом.

Ранее Life.ru писал, что владелица счёта, куда Лариса Долина перевела 13 миллионов рублей, заявила о потере карты вместе с телефоном, но не обратилась в банк и полицию для её блокировки. Суду она не предоставила доказательств утраты карты.